أردوغان: إسرائيل استخدمت أسلحة دمار شامل ضد غزة

فلسطين اليوم-البيان الإماراتية

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مقابلةٍ حصرية أمس مع قناة الإمارات أن إسرائيل إذا لم تساهم في عملية السلام في الشرق الأوسط «فسوف تكون معزولة». وذكر أردوغان في المقابلة أن إسرائيل «قامت بوضع عالمها على أساس أنها محقة دائماً»، منوهاً إلى أن «هناك أكثر من 100 قرار من مجلس الأمن لم تلتزم به».

وشدد رئيس الوزراء التركي على أن تل أبيب «استخدمت أسلحة دمار شامل أثناء عدوانها على قطاع غزة أمام أعين الإنسانية». ولفت أردوغان من جهةٍ أخرى إلى ضرورة أن لا يكون الاتحاد الأوروبي «نادياً مسيحياً»، في إشارة إلى طلب أنقرة الانضمام للتكتل.