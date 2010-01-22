شرطة الاحتلال تعتدي على أحد حراس المسجد الأقصى

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

اعتدت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، على أحد حراس المسجد الأقصى المبارك، ويدعى مهند إدريس 25 عاماً، خلال قيامه بأداء عمله وواجبه في الأقصى.

وذكر أحد حراس المسجد، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه خشية ملاحقته من أجهزة امن الاحتلال، أن عناصر الشرطة تحرشت بالحارس إدريس، وبعد مشادة كلامية اعتدت الشرطة عليه بالضرب في كافة أنحاء جسمه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحرصت الشرطة على احتواء الأمر قبل تدفق المُصلين إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، ولكنها عززت من تواجدها في مركز الشرطة وعلى بوابات المسجد المبارك.