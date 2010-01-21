المكتب الإعلامي الحكومي يعلن:" لم نمنح رخصة لفضائية "المنتدى"

فلسطين اليوم- غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس، أنه لم يمنح رخصة لأي فضائية جديدة حتى اللحظة بما فيها فضائية المنتدى.

وأوضح المكتب في بيان له، أن الأوراق الثبوتية لديها بخصوص "فضائية المنتدى" تؤكد وجود مكتب لها في غزة قيد الترخيص ضمن شركة إنتاج إعلامي كغيرها من الفضائيات التي تعتمد لها مكاتب في فلسطين.

وأشار المكتب، إلى أنه حسب المعلومات الأولية التي تلقتها من الشركة المعنية فإن مكان بث الفضائية من المملكة الأردنية.

وجدد المكتب الإعلامي تأكيده، أن الإعلام الإذاعي والفضائي يحتاج إلى إجراءات قانونية وفنية من عدة جهات حكومية تتوج بقرار من مجلس الوزراء، وذلك حسب القانون المعتمد من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها، متأملاً من الجميع مراعاة الأصول القانونية.