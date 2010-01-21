فياض يلبي دعوة إسرائيل لالقاء كلمة أمام مؤتمر هرتسليا الأمني

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

أعلن منظمو مؤتمر هرتسليا للأمن القومي الإسرائيلي، أن رئيس حكومة رام الله سلام فياض سيشارك في المؤتمر الذي تنطلق أعماله نهاية الشهر الجاري.

ويعتبر هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات الإسرائيلية في شؤون الأمن والسياسية والشؤون الإستراتيجية, وينظمه معهد الدراسات والإستراتيجية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر هذا العام هي المشروع النووي الإيراني, ومكانة إسرائيل في الساحة الإعلامية العالمية, الأزمة الاقتصادية العالمية, التوجهات الإستراتيجية في أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل, والعملية السياسية في الشرق الأوسط.