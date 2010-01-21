عسقول: التربية والتعليم أنهت عاماًَ دراسياً ناجحاً بزيادة نسبة التحصيل ب3%

فلسطين اليوم-غزة

أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد عسقول أن وزارته استطاعت أن تنهي عاماً دراسياً ناجحاً، بالرغم من حجم الصعوبات، التي واجهت المؤسسة التعليمية من الحصار وحجم الدمار الذي تعرضت له إبان الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة.

وقال د.عسقول:"إن الصعوبات والمعوقات التي واجهها هذا العام تعتبر الأكثر صعوبة في عمر المسيرة التعليمية"، مشيراً إلى استنكاف الموظفين عن العمل، والحصار الإسرائيلي المفروض، إضافة للحرب التي "استباحت كل شئ".

وأضاف :"رغم ذلك إلا أن العام الدراسي شهد تقدماً ملحوظاً في مستوى التحصيل العلمي بنسبة 3% مقارنة بالأعوام السابقة"، مؤكداً أنه "يجسد ملامح الإرادة والقدرة التي تميز بها الفلسطيني في ظل قيادة حكيمة استطاعت بفضل الله أن تقود سفينة الانتصار بقوة وصلابة وأن تتحدى الصعاب".