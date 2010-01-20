الطيبي ينتقم لسفير تركيا بـ« تل أبيب » ويعامل أيالون باحتقار

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

اختار العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي، الوقت الملائم بالأمس للانتقام من نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون، الذي حاول إهانة السفير التركي الأسبوع الماضي.

فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطيبي انتهز لقاءً سياسياً في الكنيست بحضور جمهرة من الصحافيين شارك فيه أيالون، وكان مقعده، بالصدفة منخفضاً عن مستوى مقعد الطيبي، ليسأله الأخير: "ما هو شعورك وأنت تجلس على مستوى منخفض عن مستواي؟".

ولفت صحافيون إسرائيليون إلى أن أيالون حاول تخفيف حالة الحرج وسط ضحك الصحافيين والغمز في ما بينهم ليرد على الطيبي قائلاً: "على الأقل هنا لا يقذفون الأحذية"، في إشارة إلى الصحافي العراقي الذي قذف الرئيس الأميركي جورج بوش بحذائه.