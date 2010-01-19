« أنصار الأسرى »:« شدة العواصف والرياح كادت تقتلع خيام سجن النقب »

وأضافت المنظمة أن معاناة الأسرى تزداد في ظل منع الكثير من الأسرى من زيارة ذويهم لأسباب واهية وتحديداً أسرى غزة وبالتالي عدم توفر ملابس شتوية وأغطية تقيهم من البرد القارس، حيث اشتكى الأسرى من عدم اهتمام أو حتى مبالاة إدارة السجن في توفير الحماية لهم من هذه الأجواء السيئة و توفير أبسط مقومات الحفاظ على حياتهم