"أنصار الأسرى":"شدة العواصف والرياح كادت تقتلع خيام سجن النقب الصحراوي"
فلسطين اليوم- غزة
كشفت مصادر فلسطينية أن الأسرى في سجن النقب الصحراوي يعشون حياة غاية في الصعوبة والقساوة جراء سوء الأحوال الجوية في تلك المنطقة والعواصف الرملية التي كادت أن تقتلع خيامهم.
وقالت منظمة أنصار الأسرى في بيان لها:"إن الخيام كادت أن تطير من شدة العواصف وتقتلع من الأرض الخيام التي ينام فيها الأسرى، وسط منطقة صحراوية وقاسية بسبب شدة البرد القارس".
وأضافت المنظمة أن معاناة الأسرى تزداد في ظل منع الكثير من الأسرى من زيارة ذويهم لأسباب واهية وتحديداً أسرى غزة وبالتالي عدم توفر ملابس شتوية وأغطية تقيهم من البرد القارس، حيث اشتكى الأسرى من عدم اهتمام أو حتى مبالاة إدارة السجن في توفير الحماية لهم من هذه الأجواء السيئة و توفير أبسط مقومات الحفاظ على حياتهم.
من جهته ناشد الناطق باسم منظمة أنصار الأسرى السيد نبيل جابر المؤسسات الحقوقية والدولية والصليب الأحمر بالضغط على حكومة الاحتلال بتوفير المستلزمات الشتوية اللازمة والعمل على إعادة برنامج زيارة الأهل وتوفير مقومات الحياة الإنسانية في السجن.
وطالب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التدخل لإنهاء معاناة الأسرى والعمل على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وإلزام إسرائيل بإغلاق معتقل النقب الذي يفتقد لأدنى مقومات الظروف المعيشية والإنسانية.