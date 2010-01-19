إصابة 9 مواطنين ونفوق مئات رؤوس الماشية بسبب السيول بغزة

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت مصادر طبية في مدينة غزة، اليوم، عن إصابة تسعة مواطنين، ونفوق مئات رؤوس الأغنام والأبقار، نتيجة السيول الجارفة التي اجتاحت منطقتي وادي غزة والمغراقة جنوب المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن تسعة مواطنين أصيبوا بكسور وغرق نتيجة وقوعهم في الحفر التي طمرتها السيول التي غمرت وادي غزة، الليلة الماضية وفجر اليوم، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إضافة إلى نفوق مئات رؤوس الماشية لمواطنين يقطنون بجوار الوادي.

كما أدت كمية الأمطار إلى إغلاق طريق صلاح الدين الرئيسي الذي يربط مدينة غزة بالمخيمات الوسطى وتعطلت حالة السير، ودمرت مئات الدونمات الزراعية واقتلعت المياه الغزيرة الأشجار.

وحمل المواطنون سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم، نتيجة فتحها السدود المقامة على الحدود شرق مدينة غزة.