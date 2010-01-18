الاحتلال يفتح سدوده.. فيضان وادي غزة يغرق ويشرد عائلات بأكملها

فلسطين اليوم-غزة

أكد شاهد عيان "لوكالة فلسين اليوم الإخبارية" أن الوضع العام في منطقة وادي غزة مرشح لمزيد من التأزم بسبب الفيضانات الكبيرة والسيول في المنطقة، مضيفا أن عائلات بأكملها تم تشريدها من هناك.

وقالت مصادر محلية في المنطقة أن قوات الدفاع المدني تحاول جاهدة إنقاذ الأهالي بواسطة قوارب الصيد الصغيرة، مضيفة أن هناك أنباء تتحدث عن وجود مفقودين في المكان.

وقد فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، سدود تجميع مياه الأمطار على الحدود الشرقية لقطاع تجاه مناطق وادي غزة والمغراقة ومخيم النصيرات.

وذكرت المصادر أن المواطنين فوجئوا في تلك المناطق بسيول عارمة من المياه تأتي من جهة الجانب الإسرائيلي، وتغمر منازلهم، مضيفا أن هناك مناشدات من المواطنين في تلك المناطق لإنقاذهم.