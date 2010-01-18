10 حركات مفيدة ضد آلام الظهر

فلسطين اليوم : غزة

هل تقضون معظم وقتكم منحنين أمام لوحة مفاتيح الكمبيوتر أو على كرسي المكتب؟!

الخطوات العشر التالية ستساعدكم بالتأكيد للقضاء على آلام الظهر المزعجة.

- مرَنوا عضلات البطن

إنكم تفيدون عمودكم الفقري كثيراً بالتمارين الصحيحة لعضلات البطن. فعضلات البطن هي التي تمسك بطانة الحوض وكذلك تساند العمود الفقري. إن كانت عضلات البطن واهنة، فذلك ينعكس على الإنحناء غير الطبيعي للعمود الفقري والآلام الناتجة عنه.

- تحركوا

هل تجلسون طوال النهار أمام الحاسوب أو انكم منحنون على طاولة المكتب؟ يجب إذا أن تقوموا من مقعدكم وتتمشوا قليلا كل 20 دقيقة، الخبراء يؤكدون، انه حتى بعض الخطوات تكفي، مثلا لو ذهبتم لإحضار كأس ماء، سيسترخي العمود الفقري مع تغير الوضعية.

- اجلسوا على كرة

اشتروا كرة كبيرة تنفخ بالهواء. ربع ساعة من الجلوس على الكرة يسدي خدمة لعمودكم الفقري أكبر بكثير من التمدد على الأريكة لساعة. حيث أنه من غير الممكن الجلوس على الكرة في وضعية خاطئة، لكي تبقوا جالسين على الكرة، يجب إستعمال العضلات وحفظ التوازن.

- اسبحوا

السباحة من أفضل الرياضات دون شك لظهوركم، فمن جانب تخف الأثقال في الماء التي يحملها العمود الفقري يوميا، ومع هذه الرياضة أيضاً يكون خطر اصابة العضلات قليلاً جداً، لكن عندما تمارسون هذه الرياضة يجب أخذ الحذر لوضعية ألا تكون الرقبة بارزة كثيراً فوق سطح الماء، فهذه الوضعية تثقل العمود الفقري. الأفضل أن تكون جبهتك وأنفك ملامسان للماء. التجديف أيضاً سيسدي خدمة عظيمة لعضلات الظهر، سواء في الماء أو القارب.

- احذروا من الألم

صحيح أن هناك أدوية معروفة مضادة للألم تخفف آلام الظهر المزعجة لفترة من الوقت، لكنها لا تحل المشكلة من أساسها، بالعكس فإن الراحة المؤقتة من الألم قد تخفي اصابات جادة، أو تشوهات، أو أمراض. إذا وصل ألم الظهر إلى درجة أنكم لا تستطيعون التحمل من دون تناول الأدوية المسكنة للألم، فهذا هو الوقت الحتمي لزيارة الطبيب.

- تخلصوا من السرير الصلب

انسوا الخرافة التي تتردد عن أن النوم على سرير صلب سيجعل العمود الفقري مستقيما. فعلى العكس، السرير الصلب لا يساند الأنحاء الطبيعي للعمود الفقري ويساعد بذلك على تشوهه. الفراش الجيد هو الذي يتأقلم مع التقوس الطبيعي للعمود الفقري ويكون مريحا بالنسبة لكم. احذروا كذلك الفراش الطري جداً، الذي يسبب بدوره متاعب في العمود الفقري.

- راقبوا وزنكم

إن كان وزنكم قد زاد بضع كيلو غرامات في فترة قصيرة، فلابد من أنكم تشعرون بمتاعب متزايدة في الظهر والعمود الفقري. لا عجب، فالعمود الفقري خلق لتحمل الوزن الطبيعي، فإن أثقلتموه بكيلو غرامات زائدة فانتظروا المتاعب. والدليل على ذلك أن النساء الحوامل يشتكين من آلام الظهر.

- لا تجروا فوق الأسطح الصلبة

بالرغم من أن الجري يفيد الجسد واللياقة البدنية، لكن إذا كنتم تجرون على سطح صلب فأنتم تثقلون على العمود الفقري.

الهزات تنتقل من كعب القدم إلى الركبة، والخاصرة، والجزء السفلي من العمود الفقري، الذي يعاني كثيراً من ذلك، فالأفضل اختيار الطرق الزراعية.

- الوقوف هو الأساس

إذا حافظتم على الهيئة الصحيحة للبدن، فأنتم تقللون من خطر تشوه العمود الفقري، فإن كنتم تحملون حقيبة، فيجب التناوب على الجهات التي تحملونها بها، الثقل على جهة واحدة يظهر على العمود الفقري بعد عدة سنوات، لكن المتاعب قد تكون أساسية.

- اشركوا الركب

السبب الأساسي لإصابة احدى فقرات العمود الفقري هي الحركة المفاجئة، مثلاً عند رفع جسم ثقيل من الأرض فجأة، إذا أقدمتم على مثل تلك الحركة، فانحنوا في الركبة أولاً وبعدها حركوا باقى الجسم.