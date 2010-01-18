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ماذا يمكنك أن تستفيد من ليمونة معصورة؟

  • 07:07 - 18 يناير 2010
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فلسطين اليوم : غزة

1- تستخدم في فرك الوجه لتخلصه من الدهون والغبار.

2- مع الجليسرين لمسح تحت الإبطين لإزالة رائحة العرق.

3- فرك الأماكن الداكنة في الجسم مثل الأكواع والركب.

4- تفركين فيها فروة الشعر للتخلص من الدهون.

5- فرك الأسنان فهو مبيض لها .

6- لإزالة روائح البصل، والثوم، والمبيض عن اليدين.

7- تنظيف وتلميع رؤوس الغاز.

8 - إزالة رائحة الزفر من السمك والدجاج.

9- تفرك به القدور للتخلص من الزيوت.

10- توضع مع صابون الجلي للمحافظة على نظافة الأواني.

11- لإزالة بعض أنواع البقع الصعبة مثل بقع الحبر وغيرها من الملابس وغيرها.

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