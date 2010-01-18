ماذا يمكنك أن تستفيد من ليمونة معصورة؟

فلسطين اليوم : غزة
1- تستخدم في فرك الوجه لتخلصه من الدهون والغبار.
2- مع الجليسرين لمسح تحت الإبطين لإزالة رائحة العرق.
3- فرك الأماكن الداكنة في الجسم مثل الأكواع والركب.
4- تفركين فيها فروة الشعر للتخلص من الدهون.
5- فرك الأسنان فهو مبيض لها .
6- لإزالة روائح البصل، والثوم، والمبيض عن اليدين.
7- تنظيف وتلميع رؤوس الغاز.
8 - إزالة رائحة الزفر من السمك والدجاج.
9- تفرك به القدور للتخلص من الزيوت.
10- توضع مع صابون الجلي للمحافظة على نظافة الأواني.
11- لإزالة بعض أنواع البقع الصعبة مثل بقع الحبر وغيرها من الملابس وغيرها.