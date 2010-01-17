مناشدة لإنقاذ حياة أسير مريض محكوم بالمؤبد

فلسطين اليوم- بيت لحم

طالبت عائلة الأسير رياض العمور في محافظة بيت لحم في الضفة الغربية اليوم الأحد، في رسائل وصلت لنادي الأسير، التدخل لإنقاذ حياة ابنهم الذي يعاني من عدة أمراض ويواجه سياسة الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون.

وأفادت عائلة العمور، التي زارته قبل أسبوعين، بأن ابنهم يعاني من وجود انتفاخ في الرئة منذ أكثر من شهر، وأن أطباء السجن أبلغوه بأن وضعه الصحي لا يسمح بإجراء عملية جراحية له، الأمر الذي يؤثر على حياته سلبا.

وبينت عائلته أن ابنهم اخبرهم بأن إدارة السجن لا تعطيه علاجات ناجعة، وأن كل ما يأخذه هو عبارة عن مسكنات، وأن وضعه الصحي في تردي دون اي اكتراث جدي بحالته المرضية.

يذكر أن الأسير رياض العمور من سكان بلدة تقوع شرق بيت لحم، معتقل منذ تاريخ 27/9/2003 ومحكوم بالسجن المؤبد، كان قد أصيب قبل اعتقاله برصاصة استقرت في عنقه، وهو يعاني أيضاً من مرض في القلب، ولديه بطارية طبية تعمل على تنظيم دقات القلب بالإضافة إلى وجود أمعاء بلاستيكية في جسده جراء إصابات سابقة من قبل جنود الاحتلال.

وطالب النادي بضرورة التدخل الفوري من قبل المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان من اجل تقديم العلاج الطبي اللازم للأسير، وطالبت عائلة العمور بإطلاق سراحه حتى يتمكن من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة له.

وحملا المسؤولية الكاملة لإدارة السجون عن حياة الأسير العمور وحياة جميع الأسرى المرضى الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل الإدارة.