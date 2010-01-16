فتح: حماس تمارس التضليل بالحديث عن تقدم المصالحة الفلسطينية

فلسطين اليوم – غزة

اتهمت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس بممارسة "التضليل والخداع" بشأن الموقف من توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي.

وعقب فايز أبو عيطة المتحدث باسم الحركة في بيان صحفي على تصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بشأن قرب توقيع اتفاق المصالحة بالقول إن "قيادة حماس تمارس عملية خداع كبرى لتضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن موقفها الرافض لتوقيع ورقة المصالحة المصرية".

وأضاف إن تصريحات مشعل "تأتي في سياق تبرير تهرب حماس من التوقيع على الورقة المصرية واستحقاقات المصالحة لأن قيادة حماس باتت محرجة أمام الشعب الفلسطيني الذي أصبح على يقين أنها تعرقل التوصل إلى المصالحة".

واعتبر أبو عيطة "أن مشعل يحاول ذر الرماد في العيون عندما يتحدث عما أسماه اللمسة الأخيرة لتحقيق المصالحة وعندما يدعو إلى لقاء ثنائي مع الرئيس عباس".

وشدد المتحدث على "أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم رغبة حماس بتحقيق المصالحة الفلسطينية وليست في اللقاءات " وأضاف "فلتوقع حركة حماس على الورقة المصرية ولا مانع بعدها من اللقاءات".

وكان مشعل قال عقب اجتماعه في بيروت مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إن المصالحة قطعت شوطا كبيرا ولم يبق إلا الشوط الأخير بتدقيق الورقة المصرية " لتنسجم مع تفاهماتنا مع الأخوة في فتح والقوى الأخرى".

وأجلت مصر الحوار الفلسطيني إلى أجل غير مسمى عقب رفض حركة حماس التوقيع على ورقتها للمصالحة بدعوى وجود تحفظات لديها على عدد من بنود الورقة فيما وقعت حركة فتح على الورقة دون تعديل.