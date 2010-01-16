الجيش الإسرائيلي يستعد لنشر عشرات العربات المصفّحة في الضفة

فلسطين اليوم- رام الله

أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش يعتزم نشر العشرات من العربات العسكرية المصفحة، والمتطورة، على مشارف المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، دون أن توضح السبب في ذلك.

ونقلت الإذاعة العبرية عن المصادر قولها إن الشرطة قررت شراء سبعة وسبعين عربة مصفحة، من إنتاج مصنع "بالسان" المقام في إحدى المستعمرات اليهودية، مشيراً إلى أن العمل بهذه المصفحات سيبدأ بعد حوالي شهرين، وسيتم استخدامها بشكل خاص في منطقة "خط التماس" مع الضفة الغربية المحتلة.

يشار بهذا الصدد إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعرض بين الحين والآخر لهجمات بالحجارة والزجاجات الحارقة في الضفة من قبل شبان فلسطينيين، احتجاجاً على التوغلات التي تقوم بها وتشمل اعتقال العشرات من المواطنين.