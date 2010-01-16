بنكرياس صناعي لمرضى السكري.. طرح البديل الجديد خلال 4 سنوات

فلسطين اليوم-وكالات

من المقرر أن يجري قريبا اختبار على بنكرياس صناعي تجريبي لمرضى السكري في الولايات المتحدة الأمريكية . وفي حال نجاح التجربة سيجنب البنكرياس الصناعي المرضى معظم المضاعفات الخطيرة والفحوصات المتكررة لنسبة السكر في ا لدم وحقن الأنسولين الناتجة عن الاضطراب الهرموني.

وقال ارون كوالسكي مدير الأبحاث في مشروع البنكرياس الاصطناعي لمؤسسة أبحاث السكري لدى الصغارإنه إذا سارت الأمور بشكل جيد سيمكن طرح نموذج تجاري له في السوق خلال أربع سنوات. وأضاف كوالسكي أن من شأن الجهاز الذي يجري تطويره من قبل مؤسسة "جونسون آند جونسون" بالتعاون البحثي مع شركة "مراقبة الجلوكوز ديكسوم" أن يساعد حوالي 6 ملايين مريض بالسكري في الولايات المتحدة وحدها من الذين يستخدمون الأنسولين. ويستطيع الجهاز أيضا أن يمنع النوبات الخطيرة التي قد تحدث عندما تصبح نسبة السكري بالدم منخفضة للغاية فضلا عن أعراض العمى وبتر الأعضاء التي تحدث بسبب الارتفاع الكبير في معدل السكر بالدم لعدة سنوات. كما أنه سينهي الحاجة إلى تتبع معدل تناول الكربوهيدرات والوقت الذي يقضيه الشخص المصاب في التمارين التي تقلل من مستويات السكر في الدم , ثم يحسب جرعات الأنسولين اللازمة طوال اليوم حيث إن الجهاز سيقيس باستمرار نسبة السكر في الدم وسيقرر الكمبيوتر الملحق به إعطاء المريض المزيد من الأنسولين.

وسيكون على الشركاء الحصول على موافقة من إدارة الأغذية والدواء الأمريكية التي زادت من التدقيق في سلامة العقاقير والأجهزة التجريبية الجديدة، وأحيانا ترفض بعضها أو تطالب بدراسات إضافية قد تستغرق وقتا طويلا قبل السماح بطرحها في السوق.