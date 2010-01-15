الإحصاء: مؤشر غلاء المعيشة الفلسطيني يسجل ارتفاعاً نسبته 58ر0% الشهر الماضي

فلسطين اليوم : رام الله

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، عن جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر كانون الأول، الماضي، مشيراً إلى أن أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية سجلت ارتفاعاً مقداره 58ر0% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (سنة الأساس 2004=100) إلى 75ر127 مقارنة بـ 01ر127 خلال الشهر السابق، في حين سجلت ارتفاعاً بنسبة 34ر4% مقارنة مع كانون الأول من العام 2008.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أصدره، أن الأسعار في القدس سجلت ارتفاعاً مقداره 98ر0%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 24ر2%، وأسعار الاقمشة والملابس والاحذية بنسبة 25ر1%، وأسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 87ر0%، وأسعار الاثاث والمفروشات والسلع المنزلية بنسبة 75ر0%.

وأضاف البيان: في قطاع غزة سجلت الأسعار ارتفاعاً مقداره 54ر0%، نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الاقمشة والملابس والاحذية بنسبة 21ر1%، واسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 10ر1%، وأسعار المسكن ومستلزماته بنسبة 93ر0%، وأسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 73ر0%، وفي الضفة الغربية سجلت الأسعار ارتفاعاً مقداره 44ر0%، بسبب ارتفاع أسعار خدمات التعليم بنسبة 80ر1%، وأسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 84ر0%، وأسعار المسكن ومستلزماته بنسبة 81ر0%، وأسعار السلع والخدمات الترفيهية بنسبة 70ر0%.

وأشار إلى أن أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة ومجموعة الاقمشة والملابس والأحذية ومجموعة خدمات التعليم ومجموعة المسكن ومستلزماته ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة هي سبب الارتفاع الحاصل في الأسعار في الأراضي الفلسطينية، بينما اتسمت أسعار بقية السلع في المجموعات الأخرى بالارتفاع أو الانخفاض الطفيف مقارنة بأسعار الشهر السابق.

الأسعار على المستوى الوطني

وعلى المستوى الوطني، أظهر البيان أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة سجلت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي مقداره 13ر1% مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعارها في القدس بنسبة 24ر2%، وفي الضفة الغربية بنسبة 84ر0%، وفي قطاع غزة بنسبة 73ر0%، مبيناً أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار هذه المجموعة على المستوى الوطني يرجع بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة واللحوم الطازجة والاسماك والحلويات الشرقية، رغم انخفاض أسعار اللحوم المجمدة والدهون والسكر ومنتجات الحليب، موضحاً أن أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 35ر4%.

الملابس والمسكن

وأفاد البيان بأن أسعار الأقمشة والملابس والأحذية سجلت ارتفاعا خلال الشهر الماضي مقداره 67ر0% مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت أسعارها في القدس بنسبة 25ر1%، وفي قطاع غزة بنسبة 21ر1%، وفي الضفة الغربية بنسبة 27ر0%، مبيناً أن أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 31ر3%.

وأشار البيان إلى أن أسعار نفقات المسكن ومستلزماته سجلت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي مقداره 45ر0% مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لارتفاع أسعارها في قطاع غزة بنسبة 93ر0%، وفي الضفة الغربية بنسبة 81ر0%، وفي القدس بنسبة 05ر0%، موضحاً أن أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 14ر4%.

الأثاث والخدمات الطبية

وأظهر البيان أن أسعار الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية سجلت ارتفاعاً مقداره 40ر0% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، ونتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعارها في قطاع غزة بنسبـة 51ر0%، وفي القدس بنسبـة 75ر0%، فيما انخفضت أسعارها في الضفة الغربية بنسبة 72ر0%، مبيناً أن أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 13ر6%.

وأوضح أن أسعار الخدمات الطبية سجلت انخفاضاً خلال الشهر الماضي مقداره 38ر0% مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لانخفاض أسعارها في قطاع غزة بنسبة 63ر0%، وفي القدس بنسبة 41ر0%، في حين ارتفعت أسعارها في الضفة الغربية بنسبة 55ر0%، موضحاً أن أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2008 سجلت انخفاضاً مقداره 39ر0%.

المواصلات والاتصالات

وأشار البيان إلى أن أسعار النقل والمواصلات سجلت انخفاضاً خلال الشهر الماضي مقداره 61ر0% مقارنة بالشهر السابق، ونتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعارها في الضفة الغربية بنسبة 81ر0%، وفي القدس بنسبة 14ر0%، وفي قطاع غزة بنسبة 10ر0%، مبيناً أن أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 67ر2%.

وأفاد البيان بأن أسعار مجموعة الاتصالات سجلت انخفاضاً طفيفاً خلال الشهر الماضي مقداره 04ر0% مقارنة بالشهر السابق، نتج بصورة رئيسية عن انخفاض أسعارها في الضفة الغربية بنسبة 31ر0%، في حين استقرت أسعارها في قطاع غزة، وسجلت ارتفاعاً في القدس بنسبة 23ر0%، مبيناً أن أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2008 سجلت انخفاضاً مقداره 72ر2%.

التعليم والخدمات الترفيهية

وأظهر البيان أن أسعار السلع والخدمات الترفيهية والثقافية سجلت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي مقداره 40ر0% مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت أسعارها في الضفة الغربية بنسبة 07ر0%، وفي القدس بنسبة 42ر0%، وفي قطاع غزة بنسبة 39ر0%، مبيناً أن أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 76ر1%.

وأشار البيان إلى أن أسعار خدمات التعليم سجلت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر السابق مقداره 99ر0%، نتيجةً لارتفاع أسعارها في الضفة الغربية بنسبة 80ر1%، وفي القدس بنسبة 30ر0%، في حين استقرت أسعارها في قطاع غزة، موضحاً أن أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 93ر8%.

وأوضح أن أسعار خدمات المطاعم والمقاهي سجلت انخفاضاً خلال الشهر الماضي مقداره 84ر0%مقارنة مع الشهر السابق، حيث انخفضت أسعارها في قطاع غزة بنسبة 98ر0%، وفي القدس بنسبة 69ر0%، وفي الضفة الغربية بنسبة 53ر0%، مبيناً أن أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 66ر3%.

وختم جهاز الإحصاء بيانه بالإشارة إلى أن أسعار السلع والخدمات المتنوعة سجلت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي مقداره 99ر0% عن الشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعارها في قطاع غزة بنسبة 10ر1%، وفي القدس بنسبـة 87ر0%، وفي الضفة الغربية بنسبـة 19ر0%، موضحاً أن أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون الأول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 67ر6%.