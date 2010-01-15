تقرير: استشهاد 394 طفلاً وجرح 2408 واعتقال 370 خلال العام الماضي

فلسطين اليوم : رام الله

كشف تقرير صادر عن وزارة إعلام حكومة رام الله حول الطفولة الفلسطينية خلال العام المنقضي، 2009 عن استشهاد 394 طفلا، بفعل اعتداءات الاحتلال، وجرح 2408 أطفال، واعتقال 370 طفلا، ويقبع الآن في سجون الاحتلال 342 طفلا.

وحسب التقرير فإن الطفل الفلسطيني يعيش تحت وطأة العدوان الإسرائيلي، وأشار إلى أنه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي شن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة، وفي الوقت الذي وصل إجمالي عدد شهداء العدوان قرابة 1500 شهيد وما يزيد على 5000 جريح، شكّل المدنيون الفلسطينيون ما نسبته 85% من أعداد الشهداء والجرحى، 40% منهم أطفال.

وخصص التقرير جزءا لتناول ما وصفه بأطفال الأنفاق، مشيراً إلى حوالي 10 آلاف طفل في غزة يعملون في أنفاق على الحدود مع مصر، ويشكلون حوالي 60% من إجمالي عدد العاملين في هذه الأنفاق.

ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأطفال يتنفسون الموت مع رائحة الرمل، وهم يعملون في نقل البضائع التجارية داخل نفق ضيق يصل طوله إلى أكثر من 700 متر وبعمق أكثر من 12 مترا تحت سطح الأرض، مسترشدين بإنارة متواضعة كل عشرة أمتار على طول النفق. ومن ينجو من هذه الظروف ربما لا ينجو من قصف الطائرات الإسرائيلية للأنفاق من فترة إلى أخرى.