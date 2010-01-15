توثيق عشرات التوغلات والاعتقالات الإسرائيلية في الضفة خلال أسبوع

فلسطين اليوم- غزة

أظهر توثيق حقوقي فلسطيني، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرّت في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واختطاف المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم أرجاء الضفة الغربية.

فخلال الأسبوع الممتد من الساس وحتى الثالث عشر من كانون الثاني (يناير) الجاري، نفذت قوات الاحتلال ثلاثاً وعشرين عملية توغل على الأقل، في مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، حسب توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وأفاد المركز في تقريره الأسبوعي، أنّ تلك القوات اختطفت على هامش توغلاتها ستة عشر مواطناً فلسطينياً، من بينهم تسعة أطفال.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنّ "قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها"، وفق التقرير.