مختص في شؤون الأسرى يطالب "حماس" برفع سقف مطالبها بشأن تبادل الأسرى

فلسطين اليوم- غزة

طالب فؤاد الخفش، الباحث في شؤون الأسرى ومدير "مركز أحرار للأسرى وحقوق الإنسان"، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برفع سقف مطالباها من حيث العدد والنوعية، داعياً إياها بأن تعلن ذلك بكل وضوح "رداً على تعنُّت الاحتلال ورفضه إتمام الصفقة".

وقال الخفش في تصريح صحفي: "إن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال تمر بمخاضٍ صعبٍ، وسيحاول الاحتلال جاهداً الضغط على "حماس" بشكلٍ أكبر من تضييق الحصار، واغتيال بعض القادة؛ فربما يشن حرباً على القطاع بدعوى تحرير شاليط؛ لتقليص مطالب "حماس"، ولكني أخاطبها (حماس) أن ترفع سقفها، وتعلن بكل وضوحٍ رفع سقف طلباتها من حيث العدد والنوعية؛ ردًّا على تعنُّت الاحتلال ورفضه إتمام الصفقة".

ودعا الخفش الفصائل المقاومة، وبالأخص "حماس"، إلى "بلورة إستراتيجية جديدة ترفع فيها سقف طلباتها، وتعلن أنها ترفض كل ما تم التوصُّل إليه، وإنها ستبدأ من الصفر"، بحسب دعوته.

يشار بهذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أعلن مؤخراً أنه يرفض تقديم أي تنازلات جديدة فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية، حيث قال إن هذا هو رده الأخير.