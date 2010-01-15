إصابة سبعة من الشرطة المصرية في اشتباكات مع مهربي البضائع إلى غزة

فلسطين اليوم-وكالات

أصيب سبعة من أفراد الشرطة المصرية بجروح متوسطة في اشتباكات عنيفة وقعت امس مع مهربي البضائع إلى غزة عبر الأنفاق.

واستخدمت الشرطة المصرية في هذه الاشتباكات القنابل المسيلة للدموع بعد وقوع الإصابات اثر استخدام الأهالي للطوب والحجارة وإشعال إطارات السيارات بينما أصيب بعض الأهالي بالاختناق .

وقال مصدر أمنى مصري مسئول لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ):"وقعت عدة اشتباكات منذ بداية الحملة الأمنية المصرية لمصادرة المخازن المعدة للتهريب عبر الأنفاق"، مشيرا إلى وقوع إصابات متوسطة بين صفوف الشرطة والمهربين .

وأكد على استمرار الحملة الأمنية لمكافحة التهريب التي بدأت مع مطلع الأسبوع الجاري .

وأشار المصدر إلى ضبط الشرطة لمخزن سرى للمتفجرات في وسط سيناء حيث تم ضبط 100 كيلو جرام من مادة "تى ان تى" شديدة الانفجار في عدة أكياس ومجهزة للتهريب إلى غزة حيث تم كشف المخزن ولم يتم العثور على أى أشخاص بالقرب من المخزن السرى.

من جانبهم قال شهود عيان لـ(د.ب. أ) إن الشرطة حاصرت مدينتي رفح والشيخ زويد منذ أسبوع تقريبا ، وجرت اشتباكات بين أصحاب المخازن والشرطة لمنع مصادرة البضائع.