مستوطنون يعدمون 70 شجرة زيتون جنوب الخليل

فلسطين اليوم: الخليل

أعدم مستوطنون من مستوطنة "ماعون" المقامة على أراض مصادرة شرق بلدة يطا جنوب الخليل، اليوم، على إعدام نحو 70 شجرة زيتون من أراضي قرية التواني المجاورة.

وقال صابر الهريني رئيس مجلس محلي التواني:" أن ملكية الأراضي والأشجار المستهدفة تعود للمزارع موسى خليل ربعي أحد سكن القرية".

وأشار إلى أن المستوطنين استخدموا مناشير كهربائية في عملية تقطيع وإعدام أشجار اللوزيات المثمرة من أراضي ربعي التي سبق واستباحها المستوطنون، إلى جانب مساحات واسعة من أراضي المنطقة، في خطوة تستهدف إجبار المواطنين على مغادرة مساكنهم وأراضيهم تمهيدا للسيطرة عليها، وتوسيع المستوطنات على حسابها.