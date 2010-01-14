الزمالك يغرم زكي 150 ألف جنيه.. وينفي احترافه بإنجلترا

القاهرة/ قرر نادي الزمالك تغريم عمرو زكي مهاجم الفريق 150 ألف جنيه لتغيبه عن التدريبات لمدة 12 يوما بدون إذن، مع إمكانية تغليظ العقوبة من جانب إدارة النادي.

وقال إبراهيم حسن المنسق العام لفريق الكرة بنادي الزمالك لـ FilGoal.com يوم الخميس: "قررنا تطبيق لائحة الغيابات على زكي، والتي تقدر بثلاثة آلاف جنيه لأول يوم ثم تتضاعف يوميا".

وأضاف "سنرفع مذكرة لمجس الإدارة من جانبنا لإبلاغهم بقرارنا، وسنرى رأي الإدارة في تغليظ العقوبة أو الإبقاء عليها كما هي".

وكان زكي قد تغيب عن تدريبات الزمالك من الثاني من يناير الجاري بدون عذر مع انقطاع أي وسيلة اتصال بينه والنادي، قبل أن يعتذر ويعود للتدريبات يوم الخميس.

من جانبه، أكد زكي أنه متقبل لأي عقوبة سيوقعها النادي عليه لأنه أخطأ في حق النادي وعليه تحمل النتيجة.

وعلق زكي عبر FilGoal.com "بالطبع متقبل للعقوبة مهما كانت، فأنا مخطئ ويجب أن أتحمل ثمن أخطائي".

وأوضح زكي أنه كلاعب محترف يعلم أن غيابه عن التدريبات كان خطأ مهما كانت ظروفه، متمنيا أن يتقبل الجمهور اعتذاره.

سراج ينفي احتراف زكي في ستوك سيتي

القاهرة/ نفى اللواء صبري سراج المتحدث الرسمي لنادي الزمالك نبأ انتقال عمرو زكى إلى صفوف فريق ستوك سيتى الإنجليزي مقابل مليون جنية إسترليني الذي نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية الخميس تحت عنوان "زكى يعود للدورى الإنجليزى".

وقال سراج لـ"سوبر" أنه لم يتم أي اتفاق بين الزمالك وستوك سيتي على انتقال عمرو زكي للدوري الإنجليزي، ولم تصل حتى الآن أي عروض رسمية لضم اللاعب الغائب عن تدريبات الفريق.

وحول سبب نشر خبر كهذا علق صبري سراج قائلا: "ربما تكون هناك مفاوضات بين ستوك سيتي واللاعب أو وكيل أعماله أو حتى إحدى شركات التسويق"، وأضاف: "في حالة وجود عرض رسمي سندرسه على مائدة مجلس الإدارة ونتخذ القرار الذي يفيد الفريق ونعلنه على الفور".

كان عمرو زكي قد غاب عن تدريبات الزمالك وسافر إلى الإمارات قبل أن يعود ويعتذر معلنا أن أسباب قاهرة أدت لانقطاعه عن الفريق الأبيض.

وكانت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أكدت في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، أن عمرو زكى مهاجم نادي الزمالك انتقل رسمياً إلى صفوف فريق ستوك سيتى الإنجليزي مقابل مليون جنية إسترليني.

وقالت الصحيفة في خبر لها تحت عنوان "زكى يعود للدوري الإنجليزي" أن المهاجم المصري البالغ من العمر 26 عاماً انضم لستوك سيتى مقابل مليون جنية إسترليني، مشيرة إلى أن زكي سبق له اللعب بالبريميرليج الموسم الماضي ضمن صفوف نادي ويجان وأحرز معه 11 هدفاً قبل أن يبتعد عن المحفل الدولي ويعود لنادي الزمالك.