الإحصاء يؤكد ارتفاع غلاء المعيشة بنسبة 0.58% الشهر الماضي

فلسطين اليوم- رام الله

كشف الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الخميس، عن ارتفاع أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية بمقدار 0.58% خلال شهر كانون أول 2009 مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وأوضح الجهاز في تقرير له حول جدول غلاء المعيشة الفلسطيني لشهر كانون أول 12/2009، تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفع

(سنة الأساس 2004=100) إلى 127.75 مقارنة بـ 127.01 خلال الشهر السابق، في حين سجلت ارتفاعا بنسبة 4.34% مقارنة مع كانون أول من العام 2008.

وسجلت الأسعار في القدس، ارتفاعاً مقداره 0.98%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 2.24%، وأسعار الاقمشة والملابس والاحذية بنسبة 1.25%، وأسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.87%، وأسعار الاثاث والمفروشات والسلع المنزلية بنسبة 0.75%.

وفي قطاع غزة سجلت الأسعار ارتفاعاً مقداره 0.54%، نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الاقمشة والملابس والاحذية بنسبة 1.21%، واسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.10%، وأسعار المسكن ومستلزماته بنسبة 0.93%، وأسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 0.73%، وفي الضفة الغربية سجلت الأسعار ارتفاعاً مقداره 0.44%، بسبب ارتفاع أسعار خدمات التعليم بنسبة 1.80%، وأسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 0.84%، وأسعار المسكن ومستلزماته بنسبة 0.81%، واسعار السلع والخدمات الترفيهية بنسبة 0.70%.

ولفت المركز إلى أن أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة ومجموعة الاقمشة والملابس والاحذية ومجموعة خدمات التعليم ومجموعة المسكن ومستلزماتة ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة هي سبب الارتفاع الحاصل في الأسعار في الأراضي الفلسطينية، بينما اتسمت أسعار بقية السلع في المجموعات الأخرى بالارتفاع أو الانخفاض الطفيف مقارنة بأسعار الشهر السابق.

وعلى المستوى الوطني، سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة ارتفاعاً خلال شهر كانون أول 2009 مقداره 1.13% مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لارتفاع أسعارها في القدس J1 بنسبة 2.24%، وفي الضفة الغربية بنسبة 0.84%، وفي قطاع غزة بنسبة 0.73%.

وأشار الاحصاء إلى ان سبب ارتفاع أسعار هذه المجموعة على المستوى الوطني يرجع بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة واللحوم الطازجة والاسماك والحلويات الشرقية، رغم انخفاض أسعار اللحوم المجمدة والدهون والسكر ومنتجات الحليب. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون أول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 4.35%.

فيما سجلت المشروبات الكحولية والتبغ في الأراضي الفلسطينية انخفاضاً طفيفاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.02% مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لانخفاض أسعارها في القدس J1 بنسبة 0.04%، فيما سجلت أسعارها ارتفاعاً طفيفاً في الضفة الغربية بنسبة 0.03%، واستقرت أسعارها في قطاع غزة. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون أول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 13.64%.

أما الأقمشة والملابس والأحذية، فقد سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية ارتفاعا خلال الشهر الحالي مقداره 0.67% مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت أسعارها في القدس J1 بنسبة 1.25%، وفي قطاع غزة بنسبة 1.21%، وفي الضفة الغربية بنسبة 0.27%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون أول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 3.31%.

ولفت التقرير إلى أن نفقات المسكن ومستلزماته سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.45% مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لارتفاع أسعارها في قطاع غزة بنسبة 0.93%، وفي الضفة الغربية بنسبة 0.81%، وفي القدس J1 بنسبة 0.05%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون أول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 4.14%.

وأضاف أن الأثاث والمفروشات والسلع المنزلية، سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 0.40% خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر السابق، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعارها في قطاع غزة بنسبـة 0.51%، وفي القدس J1 بنسبـة 0.75%، فيما انخفضت أسعارها في الضفة الغربية بنسبة 0.72%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون أول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 6.13%.

وبيّن أن الخدمات الطبية سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية انخفاضاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.38% مقارنة بالشهر السابق، نتيجةً لانخفاض أسعارها في قطاع غزة بنسبة 0.63%، وفي القدس J1 بنسبة 0.41%، ، في حين ارتفعت أسعارها في الضفة الغربية بنسبة 0.55%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون أول 2008 سجلت انخفاضاً مقداره 0.39%.

فيما سجلت النقل والمواصلات في الأراضي الفلسطينية انخفاضاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.61% مقارنة بالشهر السابق، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعارها في الضفة الغربية بنسبة 0.81%، وفي القدس J1 بنسبة 0.14%، وفي قطاع غزة بنسبة 0.10%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون أول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 2.67%.

أما مجموعة الاتصالات، فقد سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية انخفاضاً طفيفاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.04% مقارنة بالشهر السابق، نتج بصورة رئيسية عن انخفاض أسعارها في الضفة الغربية بنسبة 0.31%، في حين استقرت أسعارها في قطاع غزة ، وسجلت ارتفاعاً في القدس J1 بنسبة 0.23%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون أول 2008 سجلت انخفاضاً مقداره 2.72%.

وبخصوص السلع والخدمات الترفيهية والثقافية، أشار التقرير إلى أن اسعارها سجلت في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.40% مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت أسعارها في الضفة الغربية بنسبة 0.70%، وفي القدس J1 بنسبة 0.42%، وفي قطاع غزة بنسبة 0.39%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون أول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 1.76%.

وسجلت أسعار خدمات التعليم في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً خلال الشهر الحالي مقارنة مع الشهر السابق مقداره 0.99%، نتيجةً لارتفاع أسعارها في الضفة الغربية بنسبة 1.80%، وفي القدس J1 بنسبة 0.30%، في حين استقرت أسعارها في قطاع غزة. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون أول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 8.93%.

أما خدمات المطاعم والمقاهي سجلت أسعارها في الأراضي الفلسطينية انخفاضاً خلال الشهر الحالي مقداره 0.84% مقارنة مع الشهر السابق، حيث انخفضت أسعارها في قطاع غزة بنسبة 0.98%، وفي القدس J1 بنسبة 0.69%، وفي الضفة الغربية بنسبة 0.53%. أسعار هذه المجموعة مقارنة بأسعارها في شهر كانون أول 2008 سجلت ارتفاعاً مقداره 3.66%.