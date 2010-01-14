حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة حتى الأحد

فلسطين اليوم-رام الله

الجو اليوم غائم جزئيا، ووفق دائرة الأرصاد الجوية تبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة في ساعات الصباح، خاصة فوق المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت الدائرة إن الجو يكون يوم غدٍ غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في حين يكون الجو يوم السبت المقبل لطيفا ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الأرصاد بأن الجو يكون يوم الأحد غائما جزئيا ومغبرا في ساعات النهار يتحول في ساعات المساء إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط الامطار اعتبارا من ساعات المساء والليل تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.