قيادي في « فتح » لـ« فلسطين اليوم »: « الثوري » سيبحث الجمعة المقبل 7 نقاط

فلسطين اليوم : رام الله

كشف الدكتور عبد الله عبد الله، القيادي في "فتح"، أن جلسة المجلس الثوري للحركة يوم الجمعة المقبل دورية، موضحاً "وجوب انعقاده دورة له كل ثلاثة أشهر".

وبيَّن الدكتور عبد الله – الذي يترأس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي – لـ"فلسطين اليوم" أن جلسة المجلس الثوري لحركته على جدول أعمالها سبع نقاط.

وأوضح أن أبرز تلك النقاط إجراء مراجعة سياسية، الاستماع من الرئيس محمود عباس لنتائج جولاته الخارجية خلال الأشهر الثلاث الماضية والتوافق على رؤى من شأنها تصليب مواقفه الواضحة ودعم صمود شعبنا بالإضافة لمناقشة قضايا داخلية من شأنها بناء الحركة وتصليب وجودها التنظيمي.

وكانت دراسة أمريكية حديثة، صادرة عن "منتدى الصراعات" الذي يتخذ من واشنطن مقراً له قد تنبأت بحدوث انشقاقات في صفوف "فتح".

وأوضحت أن مشاكل الحركة تكمن في سيطرتها على السلطة الفلسطينية التي وضعت فيها ثقلها في العملية السياسية، مما وضعها في مواجهة العمل مع السلطات الإسرائيلية، سواء كجزء من التعاون الأمني أو على صعيد المفاوضات، مما أدى إلى وضعها في مواجهة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، كما أسهم في تقليص الدعم الشعبي لها على المدى الطويل، خصوصاً في غياب أي مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية مع إسرائيل.