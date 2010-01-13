« كاديما » ينتقد سياسية حكومة نتنياهو الخارجية التي قادت لأزمة دبلوماسية مع تركيا

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أعربت جهات قيادية في حزب "كاديما" عن استيائها الشديد إزاء سياسية الحكومة الإسرائيلية الخارجية، واستهجانها لتصرفات رئيسها فيما يتعلق بأزمة العلاقات مع تركيا التي وصلت إلى درجة متدنية، على خلفية لقاء التأنيب الذي دعا إليه نائب وزير الخارجية داني أيالون للسفير التركي في إسرائيل.

وصرح رئيس لجنة الرقابة في الكنيست يوفال حسون من حزب "كاديما" :"إنه يدرس إمكانية عقد اجتماع للجنته، ودعوة رئيس الوزراء والمراقب العام لمناقشة التطورات الأخيرة مع تركيا".

وأضاف حسون :"لي أيضاً تحفظات من تصرفات الحكومة التركية باتجاه إسرائيل ولكن ما حدث للسفير التركي هو أمر خطير جداً", متابعاً: "إن السياسة الخارجية الإسرائيلية في العام الأخير تسببت بأضرار كبيرة جداً ".