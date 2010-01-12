اوروبا وامريكا تستعدان لدعم السلطة بشكل عاجل

فلسطين اليوم: وكالات

أبدت الدول الأوروبية والولايات المتحدة استعدادها لتقديم مساعدات مالية عاجلة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

وقال وزير الخارجية النرويجي يوناس ستوره اليوم الثلاثاء في أعقاب اجتماع لممثلي دول الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط جورج ميتشل "نحن نبدأ العام الجديد 2010 بالإعلان عن استعدادنا لتمويل ميزانية الإدارة الفلسطينية".

في الوقت نفسه صرحت كاترينا اشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي بأن دول الاتحاد ستمنح خلال الشهور القليلة المقبلة أكبر جزء من المساعدات المالية المزمع تقديمها خلال العام الجاري.

ومن جانبه أكد برنار كوشنير وزير خارجية فرنسا أن الدول المانحة استعداد لفتح فصل جديد لمؤتمر باريس للدول المانحة والذي وعد في نهاية عام 2007 بمنح 4ر7 مليار دولار للسلطة الفلسطينية.

من ناحية أخرى شدد توني بلير مبعوث الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط على ضرورة البدء فورا في استئناف مباحثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.