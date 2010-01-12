بريطانيا تحظر جمعية إسلامية والأخيرة تندد بالقرار

فلسطين اليوم: وكالات

قررت الحكومة البريطانية حظر جمعية "إسلام فور يو كاي" الإسلامية التي تعتبرها لندن متطرفة في إطار جهود مكافحة الإرهاب.

وقال وزير الداخلية البريطانية آلن جونسون اليوم الثلاثاء إن قرار الحظر سيدخل حيز التنفيذ الخميس، مشيراً إلى أن الجمعية حاولت التحايل على قرار سابق بحظرها، عبر لجوئها إلى تغيير اسمها.

وأضاف جونسون أن منع الجمعية تدبير قاس ولم يتخذ بسهولة لكنه ضروري لمكافحة الإرهاب، حسب تعبيره.

من جهته نفى رئيس "إسلام فور يو كاي" انجم شودري في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية BBC ضلوع أي من أعضاء الجمعية في أعمال عنف منددا بقرار الحظر.

هذا ويعاقب القانون البريطاني أعضاء الجماعات المحظورة بالسجن قد تصل فتراته إلى عشرة أعوام.