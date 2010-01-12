اليوم : إدخال مساعدات وتصدير الزهور والفراولة

فلسطين اليوم-غزة

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء فتح معبر كرم ابو سالم لادخال مساعدات ووقود ومواصلة تصدير الزهور والفراولة.

واوضح رائد فتوح رئيس لجنة ادخال البضائع الى قطاع غزة ان سلطات الاحتلال ستسمح بادخال 72 الى 82 شاحنة محملة بالمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي عبر معبر كرم ابو سالم الذي يقع جنوب شرق قطاع غزة.

وبين فتوح ان سيتم ايضا تصدير شاحنة واحدة محملة بالزهور بالاضافة الى تصدير 3 شاحنات محملة بالفراولة عبر كرم ابو سالم.

واشار فتوح الى انه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي عبر ذات المعبر في حين قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الابقاء على معبر المنطار"كارني" الذي يقع شرق غزة مغلقا.

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فتحت امس الاثنين معبري كرم ابو سالم والمنطار وادخلت عدد من المساعدات والشاحنات المحملة بالقمح والاعلاف بالاضافة الى انها سمحت بضخ كميات من الوقود.