الزمالك يغازل المحمدي.. وحسام حسن يستغني عن خدمات زكي

القاهرة/ الزمالك يسعى لضم حسين ياسر المحمدي صانع ألعاب النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات سرية مع حسين ياسر المحمدي صانع الألعاب القطري المحترف بصفوف النادي الأهلي لإقناعه بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء بعدما استقر اللاعب على الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حيث أصبح خارج حسابات الجهاز الفني ويسعى مسئولو الزمالك لضم اللاعب لتدعيم مركز صانع الألعاب في ظل عدم وجود بديل كفء لمحمود عبد الرازق شيكابالا وعدم قدرة الجهاز الفني على الدفع بعلاء علي لكثرة إصاباته.

ويواجه مسئولو الزمالك صعوبة في التوصل لاتفاق حالياً مع اللاعب خاصة وأن الأهلي طلب من المحمدي الحصول على مقابل مادي كبير نظير الموافقة على السماح للاعب بالرحيل لأحد الأندية المصرية.

حسام حسن : نحن في غنى عن خدمات زكي

أبدى حسام حسن المدير الفني للزمالك موافقته على رحيل عمرو زكي مهاجم الفريق تاركا القرار النهائي لمجلس إدارة النادي.

وقال حسام في تصريحات لـ FilGoal.com : "الإستغناء عن زكي أفضل من بقاءه، فاللاعب لا يلتزم مع الفريق، ونحن في غنى عن خدماته".

وتغيب المهاجم الدولي عن تدريبات الفريق منذ ما يقرب من شهر دون إبداء أسباب في ظل ورود تقارير حول رغبة بعض الأندية الأوروبية في ضمه في فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف حسن "منذ توليت المسؤولية واللاعب غير ملتزم مع الفريق ولا يحضر التدريبات، وأنا لا أفضل هذه النوعية من اللاعبين"

وتابع "من الناحية الفنية ليس لدي مانع في الإستغناء عن زكي، ولكن القرار النهائي في يد مجلس الإدارة".