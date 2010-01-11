داعية يجيز مشاركة المسلمين في الأعياد غير الإسلامية

فلسطين اليوم- وكالات

جدد الداعية السعودي سلمان العودة تأكيده على جواز مشاركة المسلمين في الأعياد غير الإسلامية مثل عيد الميلاد، شرط ألا تتعدى مظاهر الفرح نطاق الأصدقاء والعائلات، وألا تكون المناسبة دينية يقتصر الاحتفال بها على غير المسلمين.

وقال الشيخ العودة، بحسب جريدة "الراية" القطرية، إن الشريعة جاءت بالمنع والحظر في الأشياء ذات البعد الديني، مثل عيد ديني محدد فهذا محرم بالتأكيد، أما الأشياء الدنيوية والعادات فالأصل فيها الإذن والسماح والتفويض إلا إذا اقترن بها يقتضي منع الاحتفال بها مثل التشبه.

وأضاف الداعية، أن الاحتفالات التي لا تحمل بعداً دينياً فالأصل فيها الإذن وليس المنع والأصل دائماً أقوى.