ثلاثة شهداء جرَّاء قصف إسرائيلي استهدف مجموعةً للمقاومة وسط قطاع غزة

فلسطين اليوم : غزة

استشهد ثلاثة مقاومين وأصيب رابع بجراحٍ خطيرة مساء اليوم الأحد، جرَّاء قصفٍ إسرائيلي طالهم في منطقة أبو العجين وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا نقلاً عن مصادر محلية وشهود عيان أن طائرة استطلاع إسرائيلية أغارت بصاروخٍ واحد على مجموعة من المقاومين كانت قريبةٍ من السياج الفاصل مع أراضينا المحتلة عام 1948م.

ونقل عن مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح تأكيدها أنه تم التعرف على هويات الشهداء الثلاثة -الذين مزقت جثامينهم لأشلاء متناثرة بفعل قوة القصف -وهم: عوض نصير ( 29 عاماً) من سكان مدينة دير البلح، و حسن القطراوي ( 22 عاماً) من مخيم البريج، و حذيفة الهمص (23 عاماً) من مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

جدير بالذكر أنه وفي ساعات صباح، ارتقى شهيدان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب محررة "دوغيت" غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ولم تتمكن الطواقم الطبية حتى اللحظة من العثور على جثمان الشهيدين بعد تهديدهم من قبل الجيش الإسرائيلي بعدم التقدم لتلك المنطقة.