صحيفة اليوم السابع : قافلة مصرية إلى غزة الجمعة لفك الحصار

فلسطين اليوم-وكالات

تستعد اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة لإرسال قافلة (رمزية) إلى غزة يوم الجمعة المقبلة، في إطار حملة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، في موقف تصعيدي اتفقت عليه اللجنة خلال اجتماعها الأخير لرفض بناء الجدار العازل الفولاذي على الحدود بين رفح المصرية وغزة.

وتوقع أحد قيادات حزب العمل المصري محمد السخاوى أن تعترض الجهات الأمنية طريق القافلة لتمنع عبورها إلى رفح، كما لم يستبعد سلسلة من الاعتقالات بحق الناشطين، كما حدث سابقا لقوافل اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة، كما قال.

وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أعلن من واشنطن منع أي قوافل جديدة من الدخول لقطاع غزة، وحصر تسليم ونقل المساعدات بواسطة الهلال الأحمر المصري.

وانتقد السخاوى في تصريح لصحيفة اليوم السابع المصرية الأحد، موقف الحكومة المصرية من قافلة شريان الحياة 3، حيث يرى أن إدانة النائب جورج جالاوى بمثابة إدانة لكافة من لا يعترف بالكيان الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة اجتماعا موسعا يوم غد الاثنين بمقر مركز الدراسات العربية بالمنيل، لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق القافلة.