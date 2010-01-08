« القناة العاشرة »:الجيش الإسرائيلي يتدرب على إعادة احتلال قطاع غزة

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية أن التدريبات التي يجريها الجيش في منطقة النقب، تستهدف إنجاز خطة حربية كبيرة تنتهي بإعادة احتلال قطاع غزة.

وكانت القوات البرية بمختلف أذرعها، وبالتنسيق مع سلاح الجو الإسرائيلي قد بدأت التدريبات في مطلع الأسبوع، تحت عنوان "أسبوع حرب"، وهذا يعني أن الجيش يضع لنفسه هدفاً باحتلال القطاع في غضون أسبوع واحد، مع أن الجيش يقول إنها عملية "الرصاص المصبوب الثانية".

وفي حديث لـ"القناة العاشرة"، في التلفزيون الإسرائيلي الليلة الماضية، قال مصدر عسكري كبير،:" إن الحرب القادمة لن تكون كسابقتها على غزة، وستتخذ شكلاً أقسى وأشمل"، لافتاً إلى أنهم استخلصوا العبر من سقطات وإخفاقات الحرب الماضية.