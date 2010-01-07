إصابة أسير بجراح في عينه جراء تعرضه للضرب

فلسطين اليوم- غزة

أصيب الأسير حذيفة فريد زيادة (21عاماً) بجراح متوسطة في عينه، بعد أن لكمه محقق إسرائيلي على وجهه أثناء استجوابه في مركز سالم الاعتقالي".

وأوضح محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن الأسير زيادة وهو طالب في جامعة القدس المفتوحة، اعتقل قبل أسبوع من منزله في قرية مادما قضاء نابلس، ومن ثم نقل إلى معسكر حواره الاعتقالي.

وأضاف:"قبل يومين خضع الأسير للاستجواب في مركز توقيف سالم القريب من جنين، وخلال جلسة الاستجواب انهال المحقق الإسرائيلي على "زيادة" بالضرب، الأمر الذي أدى إلى حدوث جرح ونزيف داخلي في عينه".

وذكر أنه بعد هذه الحادثة أعيد "زيادة" إلى حوارة دون أن يقدم له أي علاج، وفي ساعات مساء الأربعاء شعر الأسير بألم شديد في عينه، وبعد مماطلة امتدت لعدة ساعات اضطر مدير معسكر حواره نقله إلى مستشفى رابين داخل "تل أبيب" في حوالي الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

من جانبه، قال والد الأسير فريد زيادة:"إن ابنه تعرض للضرب المبرح في سالم لأنه لم يقر بما وجه إليه من اتهامات من قبل المحقق خلال جلسة التحقيق".

وأوضح أن هذا الفعل يبرهن كذب الادعاءات الإسرائيلية التي تحاول الترويج بأن سجونها عبارة عن فنادق تراعى فيها جميع حقوق الإنسان، مطالباً بضرورة متابعة قضية ابنه من الناحية الطبية والقانونية والإعلامية.