اجتماع للرباعية في بروكسل الأسبوع المقبل لبحث تطورات عملية التسوية

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت مصادر دبلوماسية أن اجتماعا للجنة الرباعية الدولية سيعقد على مستوى المندوبين في بروكسل الأسبوع المقبل من أجل بحث التطورات في عملية التسوية والأوضاع على الأرض في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة تسعى استغلال اجتماع الرباعية لدعم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتضغط من أجل إصدار بيان يتضمن دعوة لتجديد المفاوضات.

ونقلت وكالة (آكي) الايطالية للأنباء عن مصادر ديبلوماسية أن المبعوث الأميركي لشرق الأوسط السيناتور جورج ميتشل سيشارك في هذا الاجتماع وايضا مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير والمسؤولة الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون، فضلا عن مندوب من روسيا واخر من الأمم المتحدة.

وهذا هو الاجتماع الاول للجنة الرباعية وان كان على هذا المستوى، بعد ذلك الذي عقدته على المستوى الوزاري على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك في شهر ايلول الماضي.

وبحسب المصادر، فإن المسؤولين الدوليين سيستمعون من المبعوث الاميركي عن الجهود التي تقوم بها إدارة واشنطن من اجل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، علما بأن ميتشل سيكون في المنطقة للقاء القيادتين الفلسطينية والاسرائيلية وسيزور ايضا سوريا وعدد من الدول العربية ذات العلاقة.