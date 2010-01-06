"هنية" يعزي القيادة المصرية بوفاة الجندي المصري وتمنى الشفاء العاجل للجرحى

فلسطين اليوم – غزة

قدم رئيس الوزراء في حكومة غزة اسماعيل هنية التعازي الى القيادة المصرية بوفاة الجندي المصري خلال أحداث الحدود في رفح وأكد أن الدماء المصرية والفلسطينية غالية علينا جميعا.

كما تمنى هنية خلال تصريح صحفي مكتوب وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه الشفاء لجرحى أبناء شعبنا الفلسطيني الذين اصيبوا في نفس الاحداث.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة ضبط النفس والتحلي بكل المعاني الاخوية والاستراتيجية التي تربط مصر وفلسطين معتبرا ما حدث سحابة صيف عابرة في سماء الشعبين الشقيقين الذين تربطهما العقيدة والعروبة.