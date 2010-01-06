14 منظمة أوروبية تدعو للتظاهر أمام سفارات مصر تنديدًا بالاعتداء على « شريان الحياة »

14 منظمة أوروبية تدعو إلى التظاهر أمام سفارات مصر تنديدًا بالاعتداء على "شريان الحياة"

فلسطين اليوم- غزة

دعت أكثر من 14 منظمة أوروبية إلى التظاهر أمام السفارات المصرية في عموم القارة الأوروبية، صباح الأربعاء (6-1)؛ تنديدًا باعتداء أجهزة الأمن المصرية على أعضاء قافلة "شريان الحياة 3" في ميناء العريش المصري، والذي أدَّى إلى وقوع إصابات في صفوف المتضامنين الدوليين.

وأكد "تحالف الجمعيات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني" في أوروبا أن هذه المظاهرات ستكون متزامنة في عدة عواصم أوروبية، مضيفًا أن هذا التحرُّك الجماهيري "يأتي محاولة لوقف الابتزاز والاستهتار الذي تمارسه السلطات المصرية بحق المشاركين في قافلة "شريان الحياة"، وتنديدًا بالاعتداء البشع الذي استهدف أعضاء القافلة.

وتوقع التحالف، في تصريحٍ صحفيٍّ، أن تشارك الآلاف في هذه الاعتصامات من الجاليات الفلسطينية في عموم القارة الأوروبية والجاليات العربية والإسلامية، إضافة إلى المتضامنين الأجانب مع القضية الفلسطينية وجمعيات حقوق الإنسان.

وأضافت أن هذه الاعتصامات ستبعث برسائل إلى السلطات المصرية أنها "لن تتمكَّن من إسكات الأصوات الحرة في العالم عن إعلان مواقفها بشأن ما يتعرَّض له مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة".

وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتدت في ساعةٍ متأخرةٍ من ليل الثلاثاء (5-1)، على أعضاء قافلة "شريان الحياة 3"، الموجودة في ميناء العريش المصري؛ ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات في صفوف المتضامنين الدوليين.