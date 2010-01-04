البرتغالي فيغو: كنت قريبا من ارتداء شعار اتحاد جدة السعودي

دبي/ أكد البرتغالي لويس فيغو نجم برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ولاعب انتر ميلان السابق أنه كان قريباً من اللعب في صفوف نادي اتحاد جدة السعودي. جاء ذلك في تصريحات خاصة لقناة "العربية" يبثها اليوم برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس منتصف الليل بتوقيت السعودية، (21 بتوقيت غرينتش).

وجاءت تصريحات فيغو خلال مشاركته في اليوم الختامي لمؤتمر دبي الرياضي الرابع والذي أقيم في الفترة من 2 إلى 4 كانون الثاني (يناير) الجاري، وناقش العديد من المواضيع المتعلقة بالاحتراف والتي تدخل في ذات الإطار مع شعار المؤتمر وهو "تحديات الاحتراف" بمشاركة العديد من صناع القرار والعاملين في كرة القدم العالمية من الأندية والاتحادات الوطنية والدولية ووكلاء اللاعبين.

وأضاف فيغو "ليس من السهل تقديم نصيحة للاعب يرغب في توقيع أول عقد احترافي"، مشيراً إلى أنه يعتقد "أن أهم أولوية هي الحماس لممارسة كرة القدم وملاحقة الأحلام بالمزيد من العمل الجاد حتى يتسنى لك المجال لتوقيع عقد احترافي وهذا أهم شيء".

وأشار القائد البرتغالي السابق إلى أنه من المهم أن تقام مثل هذه المؤتمرات التي تساهم في تطوير كرة القدم، وقال: "أعتقد أن إقامة مثل هذه المؤتمرات مهمة جداً لكرة القدم، لأنه يتسنى لك الاستماع إلى وجهات نظر جميع أطراف اللعبة؛ الأندية واللاعبين والوكلاء والجمهور، وبالتالي تخرج بأفكار جيدة واستنتاجات مثمرة".

يذكر أن فيغو تنقل بين صفوف عدد من الأندية العالمية، كان آخرها انتر ميلان الإيطالي الذي يشغل حاليا منصباً إدارياً فيه. وهو الذي قاد منتخب بلاده نحو الحصول على وصافة بطولة أمم أوروبا 2004 التي احتضنتها بلاده، كما ساهم في أن يحصل المنتخب البرتغالي على المركز الرابع في مونديال "ألمانيا 2006"، الذي شهد آخر محطة لفيغو مع منتخب بلاده.