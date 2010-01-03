أبو مازن يلتقي اللواء سليمان في شرم الشيخ قبيل اجتماعه الحاسم بالرئيس مبارك غداً

فلسطين اليوم : غزة

التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) في مقر إقامته بمدينة شرم الشيخ المصرية، مساء اليوم، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان.

وبحث أبو مازن مع الوزير سليمان مجمل الأوضاع المتعلقة بالوضع الفلسطيني، في ضوء المساعي التي تبذلها مصر لإعطاء دفعة لعملية التسوية إلى الأمام.

وسيعقد أبو مازن صباح غد جلسة مباحثات مع نظيره المصري محمد حسني مبارك، تتناول وضع عملية التسوية، والجهود التي تبذلها مصر لإنهاء أزمة الانقسام.

وذكرت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي سيجمع الرئيس مبارك وأبو مازن سيكون حاسماً، سيما وأنه جاء بعد اتصالات جرت بين القاهرة وواشنطن، ولقاء القمة بين الرئيس المصري ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وسيبحث اللقاء النقاط والمواقف التي طرحها نتنياهو خلال زيارته مؤخرا إلى مصر ورد الجانب الفلسطيني عليها، وفيما إذا كانت كافية وتسمح بعودة السلطة الفلسطينية إلى طاولة المفاوضات.