مع كل محنة يظهر اسلام ايوب.. أغنية شعبية ضد الجدار الفولاذي المصري

فلسطين اليوم: غزة

مع كل محنة يتعرض لها قطاع غزة يخرج الفنان الشعبي اسلام أيوب للتعبير عن المعاناة بأغنية شعبية .. فمن بابور الكاز إلى "الحوار الوطني" و"انفلونزا الخنازير" .. إلى الجدار الفولاذي الذي تشرع مصر ببنائه على الحدود مع غزة للقضاء على الأنفاق التي تشكل المصدر الرئيسي لسكان القطاع بالتزود بالمواد الأساسية في ظل إغلاق إسرائيل للمعابر منذ أكثر من عامين.

وحملت أغنيته الشعبية الأخيرة رسالة احتجاج للحكومة المصرية معاتبا إياها على بناء الجدار، الذي اعتبر أنه سيخنق القطاع ويشدد الحصار عليه.

ويعد أيوب أغنيته على شكل "فيديو كليب" يتضمن صورا للجدار الفولاذي، ومن كلماتها "مصر إيه القصة.. احكوا يا مصريين.. بدكم تخنقونا.. نروح على مين.. غزة هالمقبورة والناس تعبانين.. بيكفي اليهود ارحمونا يا مصريين".

وتضيف الأغنية "بدهم يبنوا جدار.. جدار من حديد.. الدعم من أميركا وإسرائيل أكيد"، وتؤكد أن غزة لا تهدد أمن مصر حيث تقول كلماتها "إحنا مش أعداء.. ولا إحنا غاصبين.. إحنا أهالي غزة.. ناس محاصرين".

وتنتقد الأغنية ضخ الغاز المصري لإسرائيل في مقابل منعه عن غزة، فتقول "قالوا عن الجدار.. هذا أكبر إنجاز.. بدهم يحرمونا.. عدوي ياخذ غاز.. عدوي ياخذ غاز".

"مصر إيه القصة.. احكوا يا مصريين.. بدكم تخنقونا.. نروح على مين.. غزة هالمقبورة والناس تعبانين.. بيكفي اليهود ارحمونا يا مصريين"