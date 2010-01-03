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إسرائيل تسمح بتصدير التوت الأرضي من قطاع غزة إلى أوروبا اليوم

  • 10:54 - 03 يناير 2010
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فلسطين اليوم-غزة

سمحت دولة الاحتلال اليوم, بتصدير 4 شاحنات محملة بالتوت الأرضي من قطاع غزة إلى أوروبا عن طريق مطار بن غوريون وبواسطة شركة اغريكسكو.

 

وقد سمحت إسرائيل مؤخرا بتصدير الزهور الى أوروبا في حين تمنع دخول هذه المنتوجات الى إسرائيل. 

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