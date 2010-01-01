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الزميل أيمن خالد يلتقي بالوفد التركي المشارك في قافلة شريان الحياة 3

  • 12:22 - 01 يناير 2010
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الزميل أيمن خالد يلتقي بالوفد التركي المشارك في قافلة شريان الحياة 3

فلسطين اليوم – دمشق

التقى الزميل أيمن خالد مراسل "فلسطين اليوم" بالعاصمة السورية دمشق بالفريق التركي المشارك في قافلة شريان الحياة 3  المقرر وصولها لقطاع غزة مساء غد السبت .

ورحب مراسلنا بالوفد الذي ضم السيد بولنت يلدريم رئيس منظمة الإغاثة اي - ها-ها و البرلمانت السيد فاروق رئيس منظمة مظلوم  والاعلامي التركي الشهير احمد وارول والصحفي المبدع والنشيط ادم اوزكوزة ، وعبر الوفد عن شكره وتقديره بعمل الوكالة وتغطيتها للأحداث الفلسطينية والشؤون العربية والإسلامية .

وأكد الزميل خالد أن إدارة الموقع بصدد افتتاح نسخة للموقع باللغة التركية خلال الاسابيع المقبلة لمخاطبة الشعب التركي الشقيق .

يشار هنا أن الزميل الصحفي أيمن خالد انضم مؤخرا إلى فريق عمل الموقع التركي "تايم تورك" الذي يعتبر من أهم المواقع التركية الناطقة باللغة العربية ويقدم خدمات بـ 6 لغات أخرى.

 

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