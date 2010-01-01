معظم « الماسكرا » النسائية مسرطنة

فلسطين اليوم-الوطن السعودية

حذرت هيئة الرقابة الحكومية الهولندية على السلع والمواد الغذائية أمس ، من احتواء 19% من أنواع الماسكرا والآي لاينر المطروحة بالأسواق على مادة خطيرة مسببة للسرطان، بجانب احتواء 99 نوعا منها على معادن ثقيلة، تسبب الأضرار للعين والجلد نتيجة استخدامها بصورة منتظمة، من التهابات، وتساقط الرموش، وتقرحات بالعين.

وقالت الهيئة في تقريرها إنه بفحص 103 أنواع من الماسكرا والآي لاينر المتداولة بما في ذلك ماركات عالمية معروفة، تأكد أن نسبة لا تقل عن 19% تحتوي على مادة النتروزامين، وهي مادة مسرطنة، ولا يتم وضع هذه المادة كخام في الماسكرا، بل تنتج عن تفاعلات كيميائية مؤكدة بين الخامات الأساسية التي تدخل في صناعة الماسكرا.

كما تبين بفحص الأنواع المطروحة بالأسواق احتواء 99 نوعا منها على معادن ثقيلة أكبر من النسب المسموح بها دوليا وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وهذه المعادن مثل الرصاص، والنيكل، والزئبق، والكروم، والكاديوم، وقد تقرر سحب هذه الأنواع من الأسواق، وإعطاء مهلة للشركات لتحسين منتجاتها، والالتزام بالمعدلات الدولية المسموح بها في إنتاج مستحضرات تجميل العيون.