صحيفة: مصر تلقت ضمانات من « حماس » بأن نجاح صفقة التبادل سيتبعه اتفاق للتهدئة طويل الأمد

فلسطين اليوم-وكالات

قال مصدر مصري ان الرئيس المصري حسني مبارك أكد لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى استقباله له قبل يومين، ان هناك ضمانات تلقتها مصر من "حماس" مفادها أن نجاح صفقة التبادل سوف تتبعه مفاوضات بشأن اتفاق للتهدئة طويل الأمد.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم عن المصدر المصري قوله ان الرئيس مبارك نصح رئيس نتنياهو بقبول شروط "حماس" بشأن صفقة التبادل، وأكد له أن الإفراج عن ذوي المحكوميات العالية لن يشكل خطرا على اسرائيل

وقال القيادي في "حماس" ‏أيمن طه للصحيفة، "إن ذوي المحكوميات العالية لا فرصة لديهم للخروج من السجن الاسرائيلي إلا بهذه الصفقة، وان حماس لا يمكن أن تتخلى عنهم، وأقصى ما يمكنها القبول به هو إبعاد بعضهم، بعد موافقتهم على ذلك، إلى خارج الضفة الغربية".