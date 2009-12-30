سكان إسرائيل يبلغ 7,5 مليون منهم مليون ونصف عرب

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم، معطيات حول عدد السكان في نهاية السنة الميلادية 2009، جاء فيها أن سبعة ملايين ونصف مليون إنسان مقيم في إسرائيل، من بينهم مليون ونصف المليون عرب، أي ما نسبته 20,3%.

تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الرسمية الإسرائيلية تشمل سكان القدس المحتلة، وكذلك الجولان العربي السوري المحتل، ضمن "العرب"، إلى جانب فلسطينيي العام 1948 الذين يقدّر تعدادهم حوالي المليون والثلاثمائة ألف نسمة.

هذا، وجاء أن عدد المهاجرين إلى دولة إسرائيل عام 2009 بلغ حوالي 14,500 مهاجر جديد، معظمهم من دول غربية ناطقة بالإنجليزية (الولايات المتحدة، كندا، وجنوب أفريقيا).