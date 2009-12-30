ديسكين يعارض إطلاق سراح البرغوثي ويعتبره « وريثاً سيئاً » لأبي مازن

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

عارض رئيس الشاباك الإسرائيلي يوفال ديسكين، إطلاق سراح الأسير مروان البرغوثي في إطار صفقة تبادل الأسرى، وذلك استنادا إلى حديثه يوم أمس، الثلاثاء، في جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وبحسب ديسكين فإنه بالنسبة لإسرائيل فإن البرغوثي هو "وريث سيء لأبي مازن"، وذلك بسبب "ما قام به، ولكونه متطرفا".

وأضاف أن "البرغوثي خدع الكثير من الإسرائيليين وتعلم قول ما يحبون أن يستمعوا إليه".

وقال ديسكين "إن إسرائيل تتسبب في جعل البرغوثي مرشحاً جدياً، وإذا لم نهتم بذلك فسوف يكون كأي أسير عادي".

وفي حديثه عن صفقة تبادل الأسرى قال ديسكين إنه لم يطرح موقفه كرئيس للشاباك بعد. وأضاف أنه يشارك في كافة المشاورات، بيد أنه لم يصرح بموقفه النهائي من الصفقة المرتقبة.