ملف الشرق الأوسط سيتصدر أجندة أعمال الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي

فلسطين اليوم-وكالات

أكد وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس أن ملف الشرق الأوسط سيتصدر أجندة أعمال الرئاسة الأسبانية للاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ بعد غد الجمعة مع بداية العام الجديد.

وأعرب الوزير الأسباني في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرتها اليوم الأربعاء عن أمله في أن يتحقق خلال العام الجديد 2010 قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، تعيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل وأن يشمل السلام منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن هذه الخطوة هي حلم من أحلامه.

كما أشاد موراتينوس بالدور الذي يضطلع به العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرامي إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

ويتوقع الخبراء السياسيون في الشرق الأوسط أن موراتينوس الذي عمل لسنوات ممثلا للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط قبل أن يتولى ملف الخارجية، سيكون عاملا أوروبيا مهما في تقريب وجهات النظر وتقديم الأولوية لقضايا الشرق الأوسط على المائدة الأوروبية.

والرئاسة الأسبانية للاتحاد الأوروبي تأتي كأول رئاسة تعمل من خلال "معاهدة لشبونة"، حيث يرأس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومباي، الأمر الذي حمل موراتينوس على التأكيد أن الرئاسة الإسبانية ستتعاون مع رئيس الاتحاد الأوروبي، وأنه شخصيا سيكون مساعدا للبارونة أشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، لاسيما من خلال خبراته في قضايا دولية عديدة على رأسها الشرق الأوسط ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية.