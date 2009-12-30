حواتمة: واشنطن تقود جهوداً سرية لاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

فلسطين اليوم : دمشق

أكد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن واشنطن تقود جهوداً سرية لتقديم ورقة ضمانات للسلطة الفلسطينية وإسرائيل لاستئناف المفاوضات من دون الوقف الكامل للاستيطان.

وقال حواتمة في تصريح صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه " إن خطة الإدارة الأميركية تقوم على تسويق هذه الجهود في إطار اجتماع مشترك بين وزراء خارجية الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) ودول عربية في كانون الثاني (يناير) 2010، وفرض استئناف المفاوضات، بينما يتواصل الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية في حدود الاتفاق الأميركي ـ الإسرائيلي".

وأشار البيان إلى "اجتماع حواتمة مع سفير روسيا الاتحادية في دمشق، حيث تم بحث دور روسيا والرباعية لفك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، والالتزامات الدولية لإعمار القطاع بعد عام كامل من حرب عدوان "الرصاص المصبوب"".