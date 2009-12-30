« يديعوت »: « الجهاد العالمي » يبحث عن ذوي الشعر الأشقر لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن تنظيم القاعدة ومنظمات الجهاد العالمي "بحاجة إلى إرهابيين لا يثيرون الشبهات"، على حد تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن محافل أمنية مسؤولة قولها:" إن تنظيم القاعدة ومنظمات الجهاد العالمي كثفوا خلال السنة الماضية جهودهم للتسلل إلى إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات إرهابية".

وأوضحت أن "موديل "المخرب" الجديد المطلوب للمنظمات "الإرهابية" العالمية: رجل أشقر أزرق العينين"، كما عبّرت.

واعتبرت أن "الجهاد العالمي يبحث طوال الوقت عن وسائل جديدة للتهرب من ملاحقة النشطاء، لذلك فإنه يعمد إلى تجنيد أشخاص أنسب لارتكاب عمليات "إرهابية" بحيث لا يمكن كشفهم بسهولة، وعليه فإن الأفضلية تكون لأشخاص شقر الشعر زرق العيون يحملون الجنسية البريطانية أو الأميركية".

وأشارت إلى أن "دانيال بويد يعتبر مثالا جيدا على المرشح المرغوب فيه لدى الجهاد العالمي. وفي تموز الماضي داهم أفراد مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي منزل بويد واعتقلوه مع سبعة آخرين للاشتباه في قيامه بتشكيل خلية "إرهابية" في قلب الولايات المتحدة. علما بان بويد أشقر الشعر وازرق العينين".

وذكرت أن "بويد وعددا من شركائه سافروا إلى إسرائيل في حزيران عام 2007 بهدف تنفيذ عمليات "إرهابية" غير أن محاولتهم باءت بالفشل".